Dila ŞİMŞEK

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın Girne Limanı İyileştirme Projesi için 31 Aralık’ta çıktığı ihale, ‘iptal’ kararı ile sonuçlandı.

İhaleye gelen tekliflerin çok yüksek rakamlar olması nedeniyle ihale ‘ikiye bölündü’.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, ihaleye dört katılımcı olduğunu, ancak tekliflerin çok yüksek olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesinde karar kılındığını açıkladı.

Denizle ilgili çalışma yapılacak ihalenin Mayıs ayında yapılacağını, limanda kara alanında yapılacak çalışmanın ise kış sezonuna ertelendiğini ifade etti.

Talaykurt, dün Turizm Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrası, turizm sezonunun liman esnafını etkilememesi için ihalenin kışta yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Merkezi İhale Komisyonu, Girne Limanı İyileştirme Projesi için tekrardan, iki ayrı ihaleye çıkacak.

İhaleler, MİK’in resmi sitesinde yayınlanacak.

Merkezi İhale Komisyonu’na göre, Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü, Girne Limanı İyileştirme Projesi için 8 Milyon 148 Bin 657 TL ve KDV öngörmüştü. Şartname bedeli ise 8 Bin TL artı KDV olarak kaydedilmişti.

Bakan Üstel “1 Nisan’a kadar proje bitecek” demişti…

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 31 Aralık’ta ihaleye çıkıldığını, Ocak sonuna kadar tekliflerin alınacağını söylemişti. YENİDÜZEN’e konuşan Üstel, ihale sürecinin beklenilenden daha uzun sürdüğünü, 17 günlük bir gecikme yaşandığını, ancak çalışmanın en azından büyük çoğunluğunun 1 Nisan’da bitirilmesini hedeflediklerini açıklamıştı.

Ancak ihale daha da gecikerek, Şubat’ın 19’una kadar uzadı.

Tadilat çalışmalarının esnafı rahatsız etmeden sürdürüleceğini kaydeden Üstel, esnafın dükkanları kapatmasına gerek kalmayacağını belirtirken, birçok restoran işletmecisi, dükkanı kapatmak zorunda kalacaklarını ileri sürmüştü.

Üstel, limandaki en büyük sorunun kanalizasyon olduğuna değinmiş, elektrik, su ve telefonun yer altından verildiğini ve çok fazla problem yaşandığını söylemişti. Lokantaların bulunduğu yerin asfaltının kaldırılıp, limanın dokusuna uygun parke döşeneceğini kaydetmişti. Tek tip şemsiye modelini getireceklerini ve esnaftan masa sandalyelerin yenilenmesini isteyeceklerini belirtmişti.

Limandaki esnaf, ‘kışa kalsın’ istiyordu…

YENİDÜZEN Girne Antik Limanı’na giderek esnafla görüşmüş, esnaf, “İşlerimiz en çok Şubat ve Mayıs arası iyi oluyor, bu dönemin kazancıyla ölü sezon olan kışta da geçiniyoruz. En işlek dönemde yapılacak çalışmamız dükkanları kapatmamız demektir. En doğrusu çalışmanın Kasım ayında yapılmasıdır” demişti.

İşlerinin en iyi olduğu dönemin, Şubat ortası ile Haziran arasındaki dönem olduğuna işaret eden liman esnafı “Nisan’a büyük işler bitecek” sözünün tutulamayacağından endişe duyduğunu kaydetmişti.