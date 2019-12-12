'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis

Girne’de kavga; 2 tutuklu!

Girne’de bir otelin diskosunda dün akşam kavga çıktı. Türkiye’de tanınmış diyetisyen olduğu öğrenilen İlter Faik Kaya’nın diskoya girmesine izin verilmediği iddiasıyla güvenlik görevlileri ile tartıştığı ve darp edildiği öğrenildi.