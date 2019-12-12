'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis
Girne Kaza Mahkemesi'nde bu sabah okunan kararda, Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar 8 er ay hapse mahkum oldu
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Girne’de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün itham edilerek tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde bu sabah okunan kararda, Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar 8 er ay hapse mahkum oldu.
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Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme şubesi ve Polis Özel Harekat mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sanıkların yakınları mahkeme çevresinde toplandı.
Fotoğraflar Devrim DEMİR
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Etiketler : darp, cratos, güvenlik, ilter faik kaya
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