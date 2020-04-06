'Covid-19 çocuklarda da görülür'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Umut Altunç, Covid-19 salgının çocuklarda yetişkinlerden farklı seyrettiğini söyledi.

Covid-19 çocuklarda görülmez veya ender görülür düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden Altunç şu bilgileri paylaştı;

Çocuklarda görülen Covid-19 hastalığı ile ilgili en geniş kapsamlı bilimsel çalışma 23 Mart 2020 tarihinde İsveç’te yayınlandı. Koronavirüs hastalığı tanısı konmuş çocuklarla ilgili bu makale ilginç sonuçları ile dikkat çekiyor…

Buna göre:

Testlerle tanı konan Koronavirüs vakalarının %1-5 ‘ i 14 Yaş altı çocuklardan oluşuyor!

Ç ocukların %90’ı hastalığı semptomatik (belirtisiz) veya hafif belirtilerle geçiriyor!

Bu çocuklarda Koronavirüs ’ e ek olarak pek çok fırsatçı viral veya bakteriyel enfeksiyon aynı anda görülebiliyor!

Ç ocuklarda Koronavirüs hastalığı çoğu zaman asemptomatik (belirtisiz) geçirildiği için basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi doktora gelmeden kendiliğinden düzelebiliyor.

Bu nedenle çocuklarda Koronavirüs hastalığının toplumdaki sıklığı tam olarak bilinmiyor.

Koronavir üs hastası çocukların üçte ikisinin 38 derecenin üzerinde ateşi çıkmıyor!

Koronavir üs hastası çocukların yarısından fazlasında Öksürük belirtisi görülmüyor!

Koronavir üs hastası 10 çocuktan sadece 1 ’ inde burun akıntısı oluyor.

Koronavir üs hastalığı çocuklarda iştahsızlık, kusma veya ishal gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Çocuğunuzda başka bir hastalığın uzun sürmesi veya farklı seyretmesi Covid-19 hastalığının araştırılmasını gerektirebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı yeni kriterler uyarınca artık nedeni açıklanamayan ateşi ve solunum yollarını tutan hastalığı olan vakaların 14 gün içinde seyahat veya seyahat eden ile temas hikayesi aranmaksızın Covid-19 hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu virüs ile ilgili en yüz güldürücü sonuç çocuklarda hastalığın iyi seyirli olması iken bu durum farkında olmadan hastalığın diğer aile bireylerine de bulaşmasına zemin hazırlayabilir.

'Çocuktur bulaştırsa ne olur !’ şeklindeki genel kanının aksine hastalığın dede ve nenelere bulaştırılması o yaş gruplarında ciddi sonuçlara neden olabilir.

Dolayısıyla:

Nedeni belli olmayan ateşi olan çocuğunuzu mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın bu amaçla düzenlediği ateş polikliniğine götürmeyi ihmal etmeyin