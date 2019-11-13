“Bitti dediğiniz federasyon hala BM’nin masasındadır”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili görüşüldü. Komite toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Federasyon bitti” açıklamalarına işaret ederek, “Bitti dediğiniz şey hala BM’nin masasındadır” şeklinde konuştu.

Erhürman, seçilen Cumhurbaşkanı’na toplum lideri statüsü de verildiğini, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin de bu sıfatla sürdürüldüğünü belirtti, Cumhurbaşkanı’na bu yetkiyi verme konusundaki yetkinin Meclis’te olmadığını hatırlattı.

Erhürman, Kıbrıs sorununda “pembe gözlük, gerçekçi gözlük” açıklamalarını da eleştirerek, “40-50 yıldır federasyon görüşülüyor ve sonuç alınamadı deniyor. Peki, harita, mülkiyet, iki bölgelilik konuları sizin önerdiğiniz formülde ne olacak? Alternatif konuşulacaksa altını doldurmak lazım” dedi.

“Federasyon bitti” açıklamalarına da işaret eden Erhürman, “Bitti dediğiniz şey hala BM’nin masasındadır” şeklinde konuştu.

Rum Liderin dışarda başka çözüm modellerini konuşurken BM’ye verdiği hiçbir resmi belgede federasyon tezinden dışarı çıkmadığını söyleyen Erhürman, “Guterres, Berlin’de, söylediklerinin arkasında dursun, masada bunları savunsun ki 5’li görüşmenin önü açılsın” dedi.

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın çözüme ulaşılmayan koşullarda da Kıbrıs Türk toplumu için yapabileceği çok şey olduğunu belirterek, bu makamın tek fonksiyonunun müzakerelerle ilgili olmadığını vurguladı.

Nami: “Artış yetersiz”

Bütçe üzerine ilk sözü CTP milletvekili Özdil Nami aldı.

Nami, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine enflasyon oranında artış yapılmadığını kaydederek, öngörülen artışı eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamının hak ettiği saygıyı herkes tarafından görmesi gerektiğini kaydeden Nami, hükümetin tavırlarının bunun tersi yönünde olduğunu söyledi.

Hükümetin Cumhurbaşkanı’na “Dış temaslar yapma, Rum tarafı ile temas kurma” şeklinde çağrı yaptığını belirten ve bunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Nami, “Devletin en üst makamının altını oymaya, arkasından iş çevirmeye kalktılar. Toplumun tepkisini görünce geri adım attılar ama iş işten geçti. Hükümetin siyasetini gözden geçirmesi Kıbrıs Türk halkının menfaatine olacak” şeklinde konuştu.

Berlin’deki görüşmeye işaret eden Nami, bu görüşmenin hem Güney’deki hem Kuzey’deki statükonun yıkılmasına imkan tanıyabileceğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız da bunu en iyi şekilde değerlendirmeli” dedi.

Nami, müzakere sürecinde Kıbrıs Türk halkının önemli kazanımları olduğunu ancak artık müzakerelerde sonucu açık sürecin geride kaldığını söyledi.

Toros: "Kıbrıs sorunu iç siyaset malzemesi olarak kullanmakta"

CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros da, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışın yetersiz olduğunu kaydederek, hükümetin bunu gözden geçirmesini istedi.

Toros, Kıbrıs konusundaki süreci değerlendirerek, hükümetin adımlarının Kıbrıslı Türklerin müzakere masasında güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta mevcut koşulların sürdürülebilir olmadığını, çözümsüzlüğün sadece adaya değil, bölgeye de istikrarsızlık getirdiğini belirten Toros, “Kıbrıs sorununu iç siyaset malzemesi olarak kullanmakta ısrar ediyoruz ve bütünlük oluşturamıyoruz. Güya parlak fikirlerimiz varmış gibi bunları dile getiriyor, müzakere gücümüzü zayıflatıyoruz. Bunu kınıyorum” dedi.

Berlin’deki toplantının özel bir önemi olduğunu kaydeden Toros, “Tüm gücümüzü üçlü görüşmeye ve gayri resmi 5’li toplantının önünün açılmasına harcamalıyız” dedi. Toros, yılbaşından sonra bölgedeki gerginliğin artabileceğine de işaret etti.

Bu görüşmenin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini kaydeden Toros, “Bu küçük bir hesap olur” dedi.

Manavoğlu: "Tavrımızı değiştirmeliyiz"

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs konusunda konuşarak, “Tavrımızı değiştirmezsek bu konuşmaların benzerlerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Manavoğlu, “Rum kesiminin federasyon konusunda adım atacağına inanmıyorum. İnanıyordum ama artık inanmıyorum. Bence sol görüşteki arkadaşlar da buna inanmıyor” görüşünü dile getirdi.

Örtülü ödenek konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılmadığını kaydeden Manavoğlu, bu konunun “şaibe yarattığını ve hukuk devleti kurallarıyla uyuşmadığını” söyledi, açıklama talep etti.

Manavoğlu, güven yaratıcı önlemler kapsamında cep telefonlarının adanın iki yanında kullanılmaya başladığını anımsatarak, roaming fiyatlarının yüksek olduğuna işaret etti, adanın kuzeyindeki özel şirketle yeniden pazarlık yapılmasını istedi.

Ülkedeki asayiş ve güvenlik konusundaki sıkıntıların 10 yıldır devam ettiğini, “son dönemdeki Cumhurbaşkanlarının görev ve yetkilerini kullanarak güvenlikle ilgili bir toplantı yapmadığını” söyleyen Manavoğlu, bu konudaki beklentisini dile getirdi. Manavoğlu, toplumu kutuplaştırıcı açıklamalardan kaçınılmasını da istedi.

Hasipoğlu: "Akıncı başarısız"

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemediğini savundu.

Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanlarının bunda bir kabahati yok. Çözümü istemeyen Kıbrıs Rum tarafıdır. Bunu görmeliyiz. Federasyon bir hayaldir. Pembe gözlükleri çıkarıp gerçekçi çözüm modelleri üzerine odaklanmayız” dedi.

Meclisin bu süreçte daha aktif olması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Meclis, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda izlediği stratejinin neresinde? Bir pozisyon ortaya konmadan bizimle de istişare edilmeli. Meclis olarak proaktif olalım. Federasyon olamayacağını tespit edelim, BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekle ilgili 4,5 yıldır tek izahat yapılmadığını da belirten Hasipoğlu, “Akıncı’nın Türkiye ile ilişkilerinde de sıkıntı olduğunu” söyledi.

Özyiğit: "Hala hazımsızlık çekenler var"

Komite toplantısında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışı eleştirdi, bunun hükümetin öngördüğü enflasyon oranından daha düşük olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na seçileli 4,5 yıl geçtiğini ancak hala hazımsızlık çekenler olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bu makamın saygınlığı içselleştirmeli. Halk kimi seçeceğini bilir. Kim seçilirse seçilsin bu makama saygı göstermek durumundayız” dedi.

Özyiğit, “Verdiğimiz mücadele Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme mücadelesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına buna öncüsü olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Özyiğit, Türkiye ile eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini belirtti.

Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunda da konuşarak, Meclis’le istişare kurulmadığı görüşüne katılmadığını kaydetti, Akıncı’nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını, Meclis’le de görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda 11 Şubat belgesine, varılan mutabakatlara ve Guterres çerçevesine işaret eden Özyiğit, “Statükonun yıkılması lazım. Kıbrıs sorununa çözüm bulmalıyız. Umarım, 25 Kasım’daki görüşmede son bölünmüş başkentin birleştirilmesi için adıma atılır” dedi.

Berova: "Federal tez bir anlam ifade etmiyor"

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla hiçbir zaman ortak bir yönetim çatısı altında olmadığını kaydetti.

“Federasyon konusunda her şey konuşuldu. Federal tez bir anlam ifade etmiyor” diyen Berova, konjonktürün değiştiğini, farklı parametreler ortaya çıktığını söyledi, “İki devletli çözüm modeli Rum tarafı üzerinde de etki yaratıyor” şeklinde konuştu.

Berlin’deki görüşmeden sonuç alınacağını düşünmediğini belirten Berova, Rum tarafındaki siyasi partilerin ve Rum Liderin açıklamalarına işaret etti.

Özdemir Berova, “Federasyon neden olmayacak, Rumlar bu konuda hesap vermeli. Hem bu konuda hesap vermiyorlar hem bizi muhatap almıyorlar hem de Türkiye’yi suçluyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na bir sitemi olduğunu belirten Berova, 2015’te Yenikent’te Cumhurbaşkanlığı’na ait bir araziye ilkokul yapmak istediklerini ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bunu reddettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantıya öğle arası verdi. Komite öğleden sonra da Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sonra Ombudsman bütçesi ele alınacak.