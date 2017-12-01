Birleşik Krallık Zygi bölgesindeki araziyi sattı

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık, Kıbrıs’ta, Londra taşınmaz mal düzenlemesi çerçevesinde, bu kez kendine ait olan bir arazinin Lefkoşa’ya 8,6 milyon Euroya satılmasını öngören bir anlaşma imzaladılar.

Arazi, Kıbrıs’ın güney kıyısında, Limasol ve Larnaka arasında, Zygi bölgesinde bulunuyor. Güney Kıbrıs hükümeti, buraya sanayi ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecek bir liman yapmayı planlıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, yaklaşık 350,000 metre kare büyüklüğünde ve Britanya Krallığı’na ait olan arazi, Kıbrıs Rum Tapu Dairesi’ne kayıtlı bulunuyor. Britanya Krallığı’nın, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşması hükümleri esasında Orta Doğu’ya BBC sinyal yayınları için kullanılan arazinin ihtiyaç olmaması halinde elden çıkarma hakkı bulunuyor.

Anlaşmayı bugün Kıbrıs Rum Ulaştırma Bakanı Marios Demetriades ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı adına Gareth Wilmot imzaladı.

Basına, ‘Bugün önemli bir gündür’ diyen Demetriades, Kıbrıs’a liman altyapısı inşası için stratejik bir plan bulunduğunu bildirdi.

Anlaşmanın, 40 yıldan beri görüşülmekte olan bir projenin uygulanmasının yolunu açacağını vurgulayan Bakan, hükümetin bölgede sanayi ve enerji ihtiyaçlarına hizmet edecek, yaklaşık 30 milyon Euroya mal olacak bir liman inşa edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Rum Ulaştırma Bakanı Demetriades, “Bu, hükümet olarak bizim için büyük bir şeydir. Çünkü bu büyüklükteki bir arazi faydalı olacaktır. Kıbrıs’a uzun zamandır liman altyapısı için planlanan bir şeydir. Böylelikle süreci başlatmış olduk. Ben bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hükümetin araziyi almak için 8,6 milyon Euro ödediğini, anlaşmanın rekor bir zamanda tamamlandığını ifade eden Demetriades, Birleşik Krallık hükümetine de olumlu davrandıkları için teşekkür etti; iki ülkenin olumlu sonuçlar alabileceklerini söyledi.