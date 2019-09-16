Atakan: “Cezalar yeni değil, asgari ücrete oranlı hali”
Trafik cezalarındaki yükseliş, basına yansırken toplumda da merak konusu oldu.
Trafik cezalarındaki yükseliş, basına yansırken toplumda da merak konusu oldu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından trafik cezalarına ‘zam’ yapılmadığını belirterek, yükselişin sebebinin cezaların asgari ücret üzerinden değerlendirilmesini ve asgari ücrette artış yaşanmış olmasını gösterdi. Atakan, trafik cezalarının daha çağdaş ve caydırıcı olacağına da değindi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şöyle konuştu:
"Ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışma bitirildi ve meclise sevk ediliyor. Meclisimizin açılıp yasalaşması sonrası yürürlüğe girecek. Bugün manşetlere yansıyan yeni çalışma değil, mevcudun yeni asgari ücrete oranlı halidir."
Buna göre, trafik cezalarında yeni ücretler şu şekilde:
- SÜRÜŞ EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 3BİN 400 TL
- ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK (100 MİLİGRAMI AŞARSA) 3BİN400 TL
- HIZ SINIRINI 20 KM KADAR AŞMAK 340 TL
- 20 İLE 40 KM ARASINDA AŞMAK 510 TL
- 40 KM’DEN FAZLA AŞMAK 850 TL
- PLAKASIZ ARAÇ KULLANMAK 510 TL
- MUAYENESİZ VE SEYRÜSEFERSİZ ARAÇ KULLANMAK 340 TL
- UYUŞTURUCU MADDE TESİRİ ALTINDA ARAÇ KULLANMAK 1700 TL
- CEP TELEFONU İLE KONUŞMAK 340 TL
- SÜRÜŞ ESNASINDA BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK 340 TL
- ÖN TAMPONA EK KORUYUCU TAKMAK 1700 TL
- TAKSİMETRE TAKMAYAN TAKSİYE 1700 TL
- İZİNSİZ MOTOR, ŞASİ, KAROSER DEĞİŞİKLİĞİ 1360 TL