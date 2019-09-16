Atakan: “Cezalar yeni değil, asgari ücrete oranlı hali”

Trafik cezalarındaki yükseliş, basına yansırken toplumda da merak konusu oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından trafik cezalarına ‘zam’ yapılmadığını belirterek, yükselişin sebebinin cezaların asgari ücret üzerinden değerlendirilmesini ve asgari ücrette artış yaşanmış olmasını gösterdi. Atakan, trafik cezalarının daha çağdaş ve caydırıcı olacağına da değindi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şöyle konuştu:

"Ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışma bitirildi ve meclise sevk ediliyor. Meclisimizin açılıp yasalaşması sonrası yürürlüğe girecek. Bugün manşetlere yansıyan yeni çalışma değil, mevcudun yeni asgari ücrete oranlı halidir."

Buna göre, trafik cezalarında yeni ücretler şu şekilde: