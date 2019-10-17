Anıt Ticaret Merkezi halen elektriksiz

Fehime ALASYA

Mağusa Belediyesi’nde borcundan dolayı elektriği kesilen bazı birimlere yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlanırken, bazı birimlerde ise halen elektrik kesik…

Bölge esnafı ve esnaf müşterilerinin kullandığı Anıt Ticaret Merkezi Belediye Tuvaletleri’nin elektriğinin halen kesik olduğu belirtildi.

Dün YENİDÜZEN’in “Mağusa Belediyesinde ‘şalterler indi’” başlığıyla gündeme taşıdığı haberde Mağusa Belediyesi’ne bağlı mezbaha, limandaki Kantar ve Pazar alanında elektriklerin borcundan dolayı kesildiği ifade edilmişti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, kesintinin ‘yanlışlıkla’ olduğunu savunurken, EL-SEN Başkanı ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, bu birimlerin elektriklerinin borcundan dolayı kesik olduğunu belirtmişti.

Bazı Meclis üyeleri, ödemelerdeki sıkıntıları dile getirmiş, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nden beş beter olacağız” diyerek isyan etmişti…

Tuvaletlerde ‘ilkel hijyen’

Dünkü haberde elektriği kesik olan birimlerde işlerin ilkel şartlarda yürütülmeye çalışıldığı belirtilmiş, mezbahadaki kesinti nedeniyle taşıma tanker ile hijyenin sağlanmaya çalışıldığı da ileri sürülmüştü.

Limandaki kantarın bulunduğu alanda ise vinçlerle eski usul tartı yapıldığı ifade edilmişti.

Benzer durumdaki ilkel işleyişin, elektriği hala kesik olan Anıt Ticaret Merkezi Belediye Tuvaletleri’nde de yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu tuvalet temizliğinin esnaftan alınan elektrik ile sağlandığı ileri sürüldü.