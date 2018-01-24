Alpet gala yemeğinde rekor katılım

Altınbaş Holding’in Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren rekabetçi iştiraki Alpet Kıbrıs; ve yine Atlınbaş Holding'in madeni yağ alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en teknolojik madeni yağ üreticilerinin başında gelen Alpet Madeni Yağlar koordinesi ile ikinci kez sektörün uzmanları eşsiz bir gala gecesi ile ağırlandı.

19 Ocak Cuma günü Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirilen muhteşem organizasyonda Alpet Genel Müdürü Sn. Ali Murat Yeşilyurt, Atak Madeni Yağlar Genel Müdürü Rıfat Kahraman, Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Sn. Mehmet Fatih Toprak ve üst düzey yöneticiler, bayiler ve sektör uzmanları hazır bulundular. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sekreteri ve Koordinatörü de Alpet Kıbrıs yetkililerine vakfa gerçekleştirilen yardımlara teşekkür amacı ile gecede hazır bulundular. Ayrıca KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı ve yetkilileri de "Kalite ve Rekabet Ödülü"'nü Alpet'e takdim etmek üzere gecedeydiler.

Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Toprak; "Her geçen yıl yepyeni yatırımlarımızı büyüterek ülke ekonomisine kazandıracağız!"

Gala gecesinin açılış konuşmasını Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak gerçekleştirdi. “Alpet Kıbrıs ve Alpet Madeni Yağları koordinesi ile gerçekleştirilen bu yemek ile şirketlerimiz sektörde başarılara imza atmaya devam ediyor."diyerek; Tüm bayilere, araç servis ve tamircilerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Mehmet Fatih Toprak; Alpet Kıbrıs ve Alpet Madeni Yağlar’ın kendi sektörlerinde akaryakıt ve madeni yağların kalitesinin dünya standartlarında tescillendiğini ve en üst kalitede ürün sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toprak; “Akaryakıt kalitemiz ve servislerimiz dünya standartlarında!”

“Yılda bir kez tavsiye edilen istasyon içi tank temizlik hizmetlerini Alpet olarak 6 ayda 1 kez yani yılda 2 kez sürekli gezici tank temizlik ekibi ile gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir şikayeti anında değerlendiriyor ve “Kalite Kontrol” ekibimizi yönlendirerek gerekli tüm kontrolleri anlık olarak yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve fikirleri bizler için en önemli unsurlar. Bu nedenle sağladığımız ürün ve hizmetleri sürekli denetliyoruz.” dedi. İstasyonlarda müşterilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile sektörde ilk olan kafe, bahçe ve ücretsiz internet hizmetlerinden de bahseden Toprak; “Amacımız müşterilerimize daha farklı ve ayrıcalıklı hizmetler sunmaktır.” dedi.

Atak Madeni Yağlar Genel Müdürü; "Kuzey Kıbrıs'ta ürün tedarikini sürdürmeye ve yıldan yıla büyütmeye devam edeceğiz!"

Organizasyonda söz alan Atak Madeni Yağlar Genel Müdürü Rıfat Kahraman; "Alpet Kıbrıs ile bu yıl ikincisini ortaklaşa düzenlediğimiz bu eşsiz gecede bulunan sektörümüzün uzmanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım." diyerek; ürünün üreticisi kadar satışını gerçekleştiren kişi ve kurumların da önemini vurguladı. "Tüm ürünlerimiz uluslararası birçok araç üreticisi tarafından onaylanmış ve kullanılmaktadır. Teknoloji merkezimiz laboratuvar akreditasyon yeterliliğine sahip İzmir Çiğli’de bulunan Madeni Yağ Harmanlama ve Dolum Tesisi içinde kurulmuş bir birimdir. Uzman ve deneyimli kadrosu ile yağlama çözümlerinin geliştirilmesi, üretim aşamalarının kalite kontrol süreçleri, müşteri hizmetleri programı ve akaryakıt analizleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Binek, ticari, motorsiklet, tarım aletleri, deniz yağları, transmisyon ve dişli yağları, gresler ve endüstriyel madeni yağları tedarik etmekteyiz.” dedi.

Alpet Genel Müdürü Yeşilyurt; "Sektörümüzde öncü kuruluş olmaya devam edeceğiz!"

Alpet Genel Müdürü, Ali Murat Yeşilyurt ise gerçekleştirdiği konuşmada Alpet’in sektöre girişi ile enerji sektöründe rekabet yarattıklarıklarını belirterek; “Rekabetçi ve kaliteli hizmet anlayışımız ile siz değerli bayilerimiz ve sektörün uzmanlarıyla ürünlerimizi tüketicilerimize sunarak hızla büyümeye devam ediyoruz. Sadece ticari alanda değil sosyal ve çevresel sorumluluk alanlarında da yardımlarımız ve yarattığımız birçok proje ile örnek bir kuruluş olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Alpet Madeni Yağlar tesislerinin tanıtımı ve madeni yağ ile ilgili bir de sunum gerçekleşti.

Konuşmaların ardından Alpet Madeni Yağlar Tesis ve Operasyon Direktörü Ayşen Yıldırım ve İş Geliştirme & Teknik İşler Müdürü Atilla Başulaş tarafından bilgilendirici bir sunum da gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok tanınmış enerji devlerine ürün tedariki sunan Alpet Madeni Yağlar'ın Türkiye genelinde en teknolojik tesislere sahip olduğu da vurgulandı.

“Toplam Kalite Yönetimi felsefesiyle her zaman en iyiyi sunuyoruz!”

“Atak Madeni Yağları olarak başlıca misyonumuz toplam Kalite Yönetimi felsefesiyle, madeni yağ sektöründe, kişilerden kurumlara; ürünlerden, hizmetlere; her zaman en iyiyi sunabilmek ve bu sayede, bulunduğu coğrafyada öncü Madeni Yağ üreticileri arasında yer almaktır. Bu anlamda, yarattığımız her türlü ürün ve hizmet için, müşterilerimizin istek ve beklentileri ile, sektörün teknolojik olanak ve gerçekleri paralelinde;kalite, miktar ve ekonomiklik çerçevesinde istikrarlı politikalar üretebiliyor olmayı prensip kabul ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Kemal Saraçoğlu ve Kanserle Savaş Vakfı Alpet Kıbrıs'a teşekkürlerini sundu!

5 yılı aşkın bir süredir ClubCard sadakat programı çerçevesinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na süren yardımların teşekkürü için aileler ve çocuklar adına Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, Vakıf Sekreteri Hüseyin Şenol Ruso ve Vakıf Koordinatörü Övgü İnce gala yemeğinde hazır bulunanlardandı. Organizasyonda konuşma yapan Özer; “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı bugün kanser hastalığıyla mücadele eden 76 çocuğumuza tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olup, onların ailelerine gerek maddi gerekse manevi destek vermektedir. Altınbaş Petrol Ltd., 5 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesiyle vakfımızın faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı koymakta olup, kanserle mücadele eden çocuk ve ailelerine umut olmaktadır. Ailelermizin ve çocuklarımızın, zorlu ve uzun süren mücadeledesinde bu tür anlamlı bağışlar çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Kemal Saraçoğlu Vakfı adına yardımlarını bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Altınbaş Petrol Ltd. Yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi ve konuşmaların ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi.

Alpet’e Tüketiciler Derneği’nden “Kalite ve Rekabet Ödülü”!

Gecede KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve yöneticiler de bu gala organizasyonunda da hazır bulundular. Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü’ne “Kalite ve Rekabet Ödülü”’nü sunan Işık; Alpet’e sunduğu rekabetçi ve kaliteli ürünler için teşekkürlerini iletti.

Gecede bayi ve sektör uzmanlarına plaket takdimi de gerçekleşti ve sonrasında Ebru Aydın güzel yorumu ile geceye renk kattı. Ebru Aydın ile birbirinden güzel şarkılar ile eğlenen konuklara, ayrıca gerçekleştirilen çekilişle konaklama ve seyahat hediyeleri kazandırıldı. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen bu gecenin ardından da tüm katılımcılara hediye paketleri de takdim edildi.