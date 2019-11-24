Akıncı: “Arzumuz buradan Kıbrıs’a güzel haberler iletebilmektir”

Akıncı Berlin’de…

“Arzumuz buradan Kıbrıs’a güzel haberler iletebilmektir”

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Berlin’de, kalacakları otelin girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akıncı yaptığı açıklamada, Berlin’e çözüm doğrultusunda olumlu bir adım oluşturma arzusu ve niyetiyle geldiklerini belirterek, “Arzumuz niyetimiz buradan Kıbrıs’a güzel haberler iletebilmektir” dedi.

Akıncı basına yaptığı açıklama şöyle:

1985 yılında henüz belediye başkanıyken sayın lellos Demeteiades ile gene Berlin’e bir vesile ile gelmiştik, o zaman duvar vardı. Duvarın önünde çekilmiş bir hatıra fotoğrafımız var. 1989 yılında yani bundan 30 yıl önce Berlin duvarı yıkıldı. Ben gene Lefkoşa belediye başkanıydım o dönemde. Bana Lefkoşa’dan duvar sorulmuştu. Ben şunu söylediğimi hatırlıyorum 30 yıl önce: ‘Berlin’de duvarın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanlarım beynindeki duvarlar yıkıldı. Beyindeki duvarlar yıkıldıktan sonda o fiziki duvar da yıkılabildi.’

Biz 30 yıldır Kıbrıs’ta o beyinlerdeki duvarları yıkmaya çakışıyoruz. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz çünkü artık dünya çok değişti, soğuk savaş yılları yok. İnsanlar, toplumlar, ülkeler artık bir araya gelip işbirliği yaparak Barış içinde gelişebiliyorlar, daha ileriye gidebiliyorlar. Kıbrıs’taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkileri, bölgeyle olan ilişkileri, Avrupa’yla olan ilişkileri çok daha iyiye gider. Bugün kriz nedeni olan doğaşl gaz olayı işbirliğinin bir unsuru haline gelebilir. Ve Kıbrıs’ta da genç kuşaklar geleceğe daha umutla bakabilirler. Tamamen bu duygu ve düşüncelerle buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görürüz ve buradan daha güzel haberlerle ayrılabiliriz hep birlikte.”

“Benim açımdan o anlamda bir sorun yok”

Akıncı bir gazetecinin “Anastasiades Akıncı ile baş başa kalsak çözeriz dedi. Katılır mısınız? sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Baş başa da görüşebiliriz eğer kasıt bir araya gelmekse biz her zaman bir araya gelebiliriz. Sayın Guterres ile de bir araya geleceğiz. Burada ayni otelde kalıyoruz, bir araya da gelebiliriz. Biz baş başa kalırsak çözeriz meselesi niyetlere ve tutumlara bağlıdır. En azından benim bu kadar yıldır, taa belediye başkanlığı dönemimden bugüne gelinceye kadar çözüm konusunda hangi niyetle olduğumu sanıyorum bilmeyen kalmadı. Dolayısıyla benim açımdan o anlamda bir sorun yok.