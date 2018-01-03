YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Her yıl yüzbinlerce turistin akın ettiği Akdeniz, size de unutulmaz bir yaz tatili deneyimi sunacak. Birbirinden güzel koyları, incecik kumlarla bezeli plajları, tarihe eşlik eden yapıları ile her açıdan sizi memnun edecek bir tatil yapmak için yönünüzü Akdeniz’e çevirmeyi unutmayın. Antalya ve çevresinde bulunan pek çok popüler tatil bölgesinde sevdiklerinizle birlikte huzur, eğlence ve macera dolu bir tatil yapabilirsiniz.

Keşfetmeye Doyamayacaksınız

Tatil yaparken aynı zamanda keşif yapmaktan hoşlanıyorsanız Akdeniz sizin için doğru tercih olacak. Her yıl pek çok fuarın ve organizasyonu ev sahibi olan Antalya, hizmet sektörünün oldukça geliştiği noktalardan birisi. Antalya’nın bu gelişimi çevre ilçelere başarılı bir şekilde yansırken siz de değişimi Antalya otelleri tarafından sunulan kaliteli konaklama hizmeti ile tadacaksınız. Antalya’yı tatil yapmak için tercih ettiğiniz zaman Kaleçi, Termessos Antik Kenti, Manavgat Şelalesi, Hadrianus Kapısı gibi pek çok güzelliği doyasıya keşfedebilirsiniz. Bunların yanı sıra bölgenin yöresel lezzetlerinin tadına bakmak, eğlenceli gece hayatının tadını çıkarmak ve Akdeniz’in muhteşem sularında yüzmek tatilinizin unutulmaz olmasını sağlayacak.

Her Adımda Bir Başka Keyif

Antalya ve çevresinde tatil yapabileceğiniz pek çok farklı lokasyon var. Bu lokasyonlardan birisi de Alanya. Dalaman Mağarası, Şarapsa Hanı, Alara Kalesi, Fosforlu Mağara ve daha pek çok tarihi ya da doğal güzelliği bir arada bulabileceğiniz Alanya, nispeten daha sakin denizi ve incecik kumlarla bezeli altın rengi plajları ile size harika bir tatil yaşama fırsatı sunuyor. Bölgede hizmet veren Alanya otelleri de tatil konforunuzu üst seviyelere çıkaracak bir konaklama deneyimi yaşatarak size her zaman hatırlamaktan keyif alacağınız bir tatil kapılarını açıyor.

Akdeniz denildiği zaman ilk akla gelen tatil lokasyonlarından birisi olan Side’de henüz tatil yapmadıysanız çok şey kaçırdınız demektir. Türkiye’nin en ünlü plajlarından birisi olan İncekum’da yüzmek, Side Antik Tiyatrosunu gezmek ve gece pazarlarında dolaşmak size büyük bir keyif verecek. Side otelleri de hem denize yakın lokasyonları hem de misafirlerine sundukları pek çok aktivite imkanı ile yaz tatili için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.