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85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis, 20-21 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, 61 kişinin kısmi, 24 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 85 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini duyurdu

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 20-21 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 61 kişinin kısmi, 24 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 85 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

Foto: Arşiv

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