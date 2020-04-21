85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 20-21 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 61 kişinin kısmi, 24 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 85 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

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