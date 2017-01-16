Bir haftada 922 sürücü rapor edildi, meydana gelen 77 kazada ise 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı



Ülke genelinde geçen hafta yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 529 araç sürücüsünden 922’si rapor edildi. Yine geçtiğimiz hafta 77 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9-15 Ocak tarihleri arasındaki kontrollerde, sürücülerin 246’sı süratli, 9’u tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 68’i seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü araç kullanmaktan; 162’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 94’ü trafik levha ve işaretlerine ve 4’ü de trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi.



Sürücülerin 12’si muayenesiz, 13’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak ve 222’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.



77 KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI



Öte yandan aynı tarihleri kapsayan süre içinde ülkede toplam 77 trafik kazası meydana geldi.



Bu kazalardan, 1’i ölümle, 19’u yaralanmayla ve 57’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 38 kişi yaralandı.



Kazaların, 22’si süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak , 14’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak ve 11’i diğer etkenlerden meydana geldi.





