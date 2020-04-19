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59 kişi yasağı ihlal etti

59 kişi yasağı ihlal etti

Polis, 18-19 Nisan (06.00'ya kadar) tarihlerinde 29 kişinin kısmi, ,30 kişinin ise tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini duyurdu.

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 29 kişinin kısmi, 30 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 59 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Foto: Arşiv

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