"100 bin nüfusa 319 polis"

Devrim DEMİR

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, 319 personel ile binlerce kişinin huzurunu sağlamaya çalışan Girne Polis Müdürlüğü'nün yüzde 30 personel eksikliği olmasına rağmen “uyumayan şehir Girne’ye en iyi hizmeti sunmak için” çalıştığını söyledi, “Girne İstanbul şehrinin minyatürü” dedi.

İki yıldır Girne Polis Müdürü olarak görev yapan Sıtkı Erkıvanç, YENİDÜZEN’e çalışmalarını anlattı.

İlk kez kapılarını YENİDÜZEN için açan Girne Polis Müdürlüğü 2019 yılına ilişkin birçok veriyi, çalışmalarını paylaştı.

Erkıvanç, Girne’de 115 farklı ülkeden kayıtlı toplam 14 bin 116 kişinin olduğuna dikkati çekti.

Beş üniversitenin hizmet verdiği Girne’de toplam 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydeden Erkıvanç, Girne’nin 2011 yılı sayımlarına göre nüfusunun 75 bin olduğunu belirtti.

Erkıvanç: “Girne İstanbul şehrinin minyatürü”

İki yıldır Girne Polis Müdürü olarak görevini yürüten Sıtkı Erkıvanç, Girne şehrinin her geçen gün artan bir nüfusla İstanbul’un minyatür şehri olduğunu söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Girne Polis Müdürlüğü olarak kadrolarının 454 olmasına rağmen 319 personelle hizmet verdiklerini ifade eden Erkıvanç, “Girne’de 6 belediye 46 yerleşim yeri bulunmakta. Genel nüfus 2011 sayımlarına göre 75 bin civarında. Okul dönemleri ve yaz aylarında bu rakam iki kata çıkmakta. 135 eksik personelle yüzde 30 eksiğimiz olmasına rağmen, yüzde 70 personelle binlerce kişiye en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Girne turizmin göbeği, hareketin hiç bitmediği şehirde polis teşkilatı olarak en iyi hizmet için 7/24 görev başındayız.”

Oteller, pansiyonlar, eğlence mekânları, kumarhaneler…

Nüfusun katlanarak hızla arttığı Girne ve bölgelerinde 172 otel ve pansiyon, 22 kumarhane, 11 bet ofisi, 6 gece kulübü olduğunu ifade eden Erkıvanç, bu yerlerin tüm kontrollerinin Girne Polis Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını ifade etti.

Personel eksikliği olmasına rağmen, en zor şartlarda görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Erkıvanç, “Personel sıkıntımız olsa dahi biz bunun altına sığınmadan görevimizi halkımıza karşı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Özel Güvenlik Yasasının tüzükleri geçtiği takdirde, bütün büyük yerlerde özel güvenlikleri de kayıt altına alarak polis örgütü tarafından eğitilmiş kişiler olacak. Suç Önleme Hizmetleri birimimiz haftanın üç günü, bir hafta sonu iki gün de hafta içi olmak üzere sayısı 8 ile 10 arasında değişen takip, devriye, kontrol işini yürüten personelimiz mevcuttur”

“Temel amacımız suçluların korkulu rüyası olmak”

Geride bıraktığımız yıllarda Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nin hafta da iki gün oturum yaptığını, 2019-2020 Yeni Adli Yıl’da oturumun haftada 5 gün olduğuna dikkati çeken Erkıvanç, mahkemelerde önlemlerin de arttırıldığını kaydetti.

Erkıvanç, mahkemelerde görev yapan basın, Savcılar ve Yargıçların korunabilmesi, tutukluların giriş çıkışlarında can güvenliklerini sağlamak adına ek takviye hizmet verdiklerini söyledi.

Temel amaçlarının suçluların korkulu rüyası, vatandaşın da koruyucu meleği olmak olduğunu ifade eden Erkıvanç, “Polis, Girne’de sadece adli vakalar, mahkemeler değil birçok işi de aynı anda yürütmekte” dedi.

2019’da 21 bin 308 kişi giriş çıkış belgesi aldı

Girne’de nüfusun artışı ile ilgili veriler, Girne Polis Müdürlüğü personelinin yaptığı kayıtlara yansıdı. Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, 2019 yılında personelinin yaptığı işlemleri paylaştı.

Girne’de 2019 yılında 15 bin kişiye karakter belgesi verilirken, 21 bin 308 kişi giriş çıkış belgesi aldı. Girne Polis Müdürlüğü’ne 2019 yılında 5 bin 384 kişi ikamet izni için başvurdu, 8 bin kişi kayıp belgesi aldı.

115 farklı ülke… Kayıtlı 14 bin 116 kişi…

Yüzde otuz eksik personelle, hareketin hiç bitmediği Girne’de polisin binlerce kişiye hizmet vermek için en iyi şekilde çalıştığını kaydeden Erkıvanç, “Görev yelpazemizde dağda mahsur kalan vatandaştan tutun, kuyuya düşen bir canlının yardımı, sel felaketinde vatandaşın mağdur olmaması için müdahaleyi yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek tüm işleri, ilgili birimlerle istişare halinde paylaşarak yapmaktayız.

Devletin iç güvenliği, halkın can ve mal güvenliğini korumak temel hedefimizdir. Bu işleri yapmak sadece mesai saatlerine sığmıyor. Polis 7/24 hizmet için görevi başında. Girne uyumayan bir şehir ve polisin yükü bir o kadar daha artmakta. Girne’de bugün 115 farklı ülkeden 14 bin 116 kayıtlı çalışan mevcuttur. Artan casino sayısı, hızla büyüyen bir inşaat patlaması ve okullar hepsini denetlemek zorundayız.”

Trafik suçları ve işlenen diğer suçlar…

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, 2019 yılında Girne’de işlenen suç sayısı ve trafik suçlarında kesilen cezaları paylaştı.

Erkıvanç 2018 yılında ‘adam öldürme’ suçunun üç 2019 yılında ise bu sayının bire düştüğünü söyledi. ‘Katle teşebbüs’ suçunun üç, ‘soygun’ suçunun 6, ‘ev açma’ 6, ‘bina açma’ suçunun 42 olduğunu ifade eden Erkıvanç, aşırı derecede boş bina olduğu için bu tip suçlarda ciddi bir artış yaşandığını kaydetti.

Ev sahiplerinin yurt dışında olması, ülkeye geç dönmeleri ve polisin bilgisine olayın geç ulaşması nedeniyle sürecin uzadığını kaydeden Erkıvanç, “Hırsızlık suçu 112, uyuşturucu 59 diğer suçlar ise 482. Toplam kabahat suçu 770 olarak kayıtlara geçti” dedi.

18 bin trafik suçu işlendi… Milyonlarca lira ceza kesildi

Erkıvanç, Girne trafiğinde alternatif kaçış yolları olmadığı için ciddi sorunlar doğduğunu 2018 yılında Girne’de 7 ölümlü kazanın yaşandığını, 2019 yılında ise bu sayının 4’e düştüğünü kaydetti.

2020 yılı için en büyük temennilerinin kazasız bir yıl olması olduğunu ifade eden Erkıvanç 2019 yılı trafik denetimlerinde 18 bin trafik suçu işlendiğini, bunların bin 34’ünün sürat, 4 bin 130’nun araçlara ait evrak eksikliği suçları, yüzde beşinin trafikte kurallara uymamak ve alkol olduğunu kaydetti.

Erkıvanç, 2019 yılında 8 Milyon 876 bin 686 TL trafik cezası kesildiğine dikkati çekerek, toplu taşımacılıkla ilgili kurumlar arası iş birliğine gidildiğini belirtti.

Operasyonlar, yollarda devriyeler…

Ayda iki kez özel operasyonlar dışında Girne’de rutin kontroller olduğunu kaydeden Erkıvanç, belli noktalarda trafik polislerinin denetimleri olduğunu ve yollarda polisin görünürlüğünü arttırabilmek adına devriyeler yapıldığını kaydetti.

Kumarhanelerin yoğun olduğu Girne’de hareketin hiç bitmediğini kaydeden Erkıvanç, 2019 yılında kumarhaneye girişi yasak 430 kişinin tespit edilerek işlem yapıldığını kaydetti.

Okullar CÖŞ tarafından korunuyor…

Girne’de değişen nüfus artan üniversite sayısına dikkati çeken Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, 5 üniversite 20 bin öğrenci olduğunu kaydetti.

Özellikle Lise ve ilkokul önlerinde polis denetimlerinin haftanın beş günü sabah ve akşam olduğunu ifade eden Erkıvanç, “Çocuklar ve gençleri kötü niyetli insanlardan uzak tutmak için okul çevresinde değişen noktalarda Girne Cürümleri Önleme Şubesi ve trafik polisleri tarafından korunmakta. Temel amacımız çocuklarımızı kötü niyetli insanlardan uzak tutmak” dedi.

2019 yılında 176 kişi izinsiz ikamet suçundan tutuklandı…

Yaz aylarında şikâyetlerin daha fazla artış olduğunu ifade eden Sıtkı Erkıvanç, olayların sıklıkla Bal Döken Mezarlığı, Girne Kale arkası ve Liman içinde yaşandığını kaydetti. Devriyelerin sıklaştırıldığı bölgelerde olayların yaşanmaması için Girne Polis Müdürlüğü personelinin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Erkıvanç, “2019 yılında yaptığımız operasyonlarda 176 kişi ‘İzinsiz ikamet’ suçlarından tespit edilerek tutuklandı. Gerekli işlemlerin ardından yurt dışına çıkışları sağlandı.”

2019 yılında Girne Limanı sıklıkla kullanıldı…

Polisin Girne Turizm Limanı’nda ek takviyelerle yoğun geçtiğini kaydeden Erkıvanç, TIR, araç ve yolcuların 2019 yılında Limanı sıklıkla kullandığını ifade etti.

Araç ve insan trafiğinin oldukça yoğun olduğu Girne Limanı’nda 2019 yılında 70 bin 97 kişinin giriş, 67 bin 152 kişinin de çıkış yaptığını ifade eden Erkıvanç, Narkotik Polisinin de takviyeleri ile denetimleri yaptıklarını kaydetti.

Otel yangını ile ilgili soruşturma sürüyor…

Girne’de yangın olaylarına da itfaiyenin kısa sürede müdahale ettiğini ifade eden Erkıvanç, 2019 yılında 103 yangın olayı yaşandığını söyledi.

Yangınların 32’sinin bina, ev yangını, arazi yangının 3, motorlu araç yangınlarının 25, orman yangınlarının 2 olarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Erkıvanç, Aralık ayında Lapta bölgesinde ‘LA otelin’ yangın soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

1 yıl içinde üç büyük üzücü olay…

Girne’de iki yıldır hizmet verdiğini, son 1 yıl içinde istenmeyen üç büyük üzücü olay yaşandığını kaydeden Erkıvanç, 2018 yılının son ayında sel felaketinde 4 gencin üzücü bir şekilde hayatını kaybettiğini anımsattı.

Peşi sıra 2019 yılında Taşkent köyüne düşen füze ve Çatalköy’de patlayan cephanelikte can kaybının olmamasının büyük bir mucize olduğunu ifade eden Erkıvanç, “Son 1 yılda Girne çok büyük facia yaşadı. Görevimizi yerine getirmek için canla başla polisimiz çalıştı. Biz olaylardan sonrada geniş güvenlik önlemleri aldık, her türlü vatandaşımızı koruduk.”

“Yapıcı tüm eleştirilere açığız”

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, basınla polisin her zaman iş birliği içinde olması gerektiğini ifade ederek, basında çıkan haberlerin çoğu zaman polisi zan altında bıraktığını söyledi.

Erkıvanç, doğru haber için basının ön soruşturma yaptığı takdirde daha sağlıklı bilgiye ulaşacağını kaydetti.

Erkıvanç, “Sorulmadan yapılan çoğu haberler bizi zan altında bırakıyor. Çalışan polislerin tüm şevki kırılıyor, iletişim içinde olursak yapıcı tüm eleştirilere de açığız. Suçlayıcı konularda teyit yapalım” dedi.