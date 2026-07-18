Zümrütköy'de araç dere yatağına uçtu: 18 yaşındaki sürücü yaralandı
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nun Zümrütköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nun Zümrütköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.45 sıralarında Doğukan Kızılyürek (18), yönetimindeki PF 862 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun kuzeyinden çıkarak telefon hatlarına ait rögar kapağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Zümrütköy Köprüsü'nün taşlarına çarptıktan sonra takla atarak dere yatağında durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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