Erdoğan, 20 Temmuz törenine katılmayacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 'Kıbrıs Askerî Harekâtı’nın 52’nci yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmayacağı açıklandı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 'Kıbrıs Askerî Harekâtı’nın 52’nci yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmayacağı açıklandı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığını törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek.
Yılmaz’ın, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinliklere katılması bekleniyor.
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Etiketler : 20 temmuz, recep tayyip erdoğan