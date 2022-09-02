“Zorla insan kaçırmakla” suçlanan zanlı polise teslim oldu

“Zorla İnsan Kaçırma” ve “Şiddet Tehdidi” suçundan tutuklanan zanlı R.R.’nin suç ortağı olarak aranan zanlı M.H.R. polise teslim oldu, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, zanlının teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 31 yaşındaki zanlının 8 Temmuz tarihinde Haspolat'ta, birlikte yaşadığı M.H.R ile birlikte, aralarında “alacak – verecek” meselesi bulunan 52 yaşındaki F.H.’yi zorla kaçırdıklarını anlattı.

Polis, zanlıların, F.H.’yi Mineraliköy’de, henüz tespit edilemeyen bir eve kaçırdıklarını ve "Benim senden alacağım 16.000 tl fakat ben senden 32.000 TL alacağım eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehdidinde bulundukların anlattı.

Olayın 10 Temmuz tarihinde rapor edildiğini, aynı tarihte zanlı R.R.’nin polis ekipleri tarafından tespit edilip, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini anımsatan polis, zanlı M.H.R.’nin, 1 Eylül tarihinde Demirhan Polis Karakolu’na teslim olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi