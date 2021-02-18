“Zik-zak siyaseti, bilinmezlik ve kaosa sürükler, tek çözüm federasyondur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, uluslararası camiada güven duyulan, itibarlı bir ülke olmanın tek yolunun, uluslararası gerçekler temelinde yapılan siyasetle kazanılmakta olduğuna vurgu yaptı.

Sorakın, Kıbrıs sorununun herkes tarafından “uluslararası bir sorun” olarak değerlendirilmekte olduğuna dikkat çekerek, bu sorunun tek çözümünün ise iki toplum ile garantör devletler tarafından kabul gören BM Parametreleri temelinde oluşacak federasyon olduğunu vurguladı.

İşte Sorakın’ın sosyal medya paylaşımı:

Uluslararası camiada dış ilişkiler bağlamında güven duyulan, itibarlı bir ülke olmanın tek yolu, uluslararası gerçekler temelinde yapılan siyasetle kazanılmaktadır. Bu kişiler için de geçerlidir. Maceracı, duygusal veya dün dündü, bugün bugündür siyaseti ile bir yerlere varmak mümkün değildir. Bu siyasetle ülke olarak da kişi olarak da güvenirliliğinizi kaybedersiniz, uluslararası ilişkilerde prestijiniz sıfırlanır. Kıbrıs sorunu herkes tarafından uluslararası bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunun tek çözümü ise yıllar içerisinde oluşan ve iki toplum ile garantör devletler tarafından kabul gören BM Parametreleri temelinde oluşacak olan FEDERASYON’dur. 60-70 yıl öncesinin taksim tezi ile zik-zak siyaseti, güven bunalımı yaratmanın ötesinde bizleri bir bilinmezlik içerisine ve kaosa sürükleyecektir. Empati yapmayı da asla unutmayınız.