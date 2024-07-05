“Zarar 350 bin TL”

Lefkoşa’da, sönmemiş sigara izmaritini atması sonucu yangın çıkaran ve 350 bin TL’lik maddi hasara yol açan N.A. isimli zanlının, Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 aydır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı; 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Çarşamba sabahı Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede yangın çıktığını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu yangının, zanlının sönmemiş sigara izmaritini kartonların olduğu yere doğru atmasından dolayı çıktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu apartmanın arka bahçesinde bulunan ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar yanarak zarar gördüğünü belirtti.

Polis, çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın ise sol arka tamponunun ve çamurluğunun ısıdan dolayı eridiğin belirti.

Polis, ayrıca oluşan ısıdan dolayı ise, bahse konu apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camlarının çatladığını, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan 3 adet narenciye ağacının zarar gördüğünü ifade etti.

Polis, yangında tahmini olarak 350 bin TL zarar oluştuğunu ifade eti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Ocak 2024 tarihinden beri Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.