Zanlılar Türkiye'den de soruşturuluyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan üç zanlıdan ikisi tutuklanırken, biri 100 bin TL teminata bağlandı. Polis, zanlılar hakkında Türkiye’den de soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan H.Ç. S.A. ve M.S.A 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğurluoğlu mahkemeye olguları aktardı.

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde H.Ç.’nin bir ağacın köküne 1 adet Kaçkar ARX-3 marka 9 mm tabanca ile şarjörünü ve içinde 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği bıraktığını belirtti.

Uğuroğlu, olay yerine araçla gelen S.A. ve M.S.A.’nın silahı teslim almaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıklarını, H.Ç.’nin ise aynı gün mahkeme emriyle tutuklandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, S.A. ve M.S.A hakkında mahkeme emriyle yapılan aramada, ikametgahın mutfak kısmındaki dolapların alt kısmına saklanmış 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjöründe 9 adet 7.65 mm fişek, ayrıca 225 adet 9 mm ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, H.Ç.’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında tabancalarla ilgili raporun temin edildiğini, cep telefonları incelemesinin ise devam ettiğini belirtti.

2’si tutuklu 1’i tutuksuz yargılanacak

Tabancalarla ilgili Türkiye’den de soruşturma yürütüleceği, ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığı ifade eden polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti.

H.Ç’nin KKTC vatandaşı, S.A. ve M.S.A.’nın ise temmuz ayında turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı belirten polis, S.A. ve M.S.A.’nın tutuklu yargılanmasını, H.Ç’nin ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı H.Ç.’nin 100 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Gazi, S.A. ve M.S.A.’nın ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.