"Erhürman: Konferanslar Öncesinde Hazırlık Şart”

Güney basını, liderlerin 24 Şubat’ta baş başa gerçekleştirmesi planlanan görüşme konusuna yer verdi.

Güney basını ayrıca Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın, göreve başlamasının 100’üncü günü nedeniyle dün düzenlediği basın toplantısı çerçevesinde yaptığı Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına da geniş bir şekilde yer ayırdı.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa, Çok Taraflı Görüşmede Israrlı” başlıklı haberinde Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmek amacıyla 24 Şubat’ta bir araya geleceğini yazdı.

Kıbrıs Rum liderliğinin esas hedefinin, BM Genel Sekreteri himayesinde çok taraflı konferans gerçekleştirilmesi olmaya devam ettiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise gelişmelerin sürecinden ve bu aşamada görüşmenin GYÖ’lere odaklanmasından memnun göründüğünü belirtti.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün yazılı bir açıklama yaparak liderlerin, 24 Şubat’ta saat 11.00’de, BM himayesinde bir araya geleceğini kaydetti.

Letimbiotis, görüşmenin; iletişim kanalının korunması ve müzakerelerin kaldığı yerden başlaması hedefiyle sürecin özlü şekilde ileriye götürülmesi çabasına dayandığını ifade etti.

Letimbiotis, Kıbrıs Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada bu tür görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkı sağlayacağı inancını dile getirdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in bu görüşmelerin faydasını vurguladığını ifade eden Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in açıklamalarını da yorumladı.

Letimbiotis, genişletilmiş görüşmeler çerçevesinde ele alınması gereken konuların bulunduğunu söyleyerek, müdahil tarafların gerçek iradesinin müzakere masasında ortaya çıkacağını da ifade etti.

Letimbiotis, Ηolguin’e dolaylı mesaj göndererek, BM Genel Sekreterinin kendisinin, yeni bir çok taraflı konferansın gerçekleştirilmesinden söz ettiğini anımsattı.

Kıbrıs Rum tarafının, şimdi bile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu söyleyen Letimbiotis, geçiş noktaları konusunda, Hristodulidis’in “Athienu” (Kiracıköy) geçiş kapısının açılmasına ilişkin görüşünden söz etti ve bu konuda şu ana kadar bir sonuca varılamadığını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafından çözüm zemini konusunda net bir yanıt almak istemesine ilişkin olarak Letimbiotis, bunun şart değil anlaşılır bir nokta olduğunu, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm zeminin yeniden teyit edilmesinin de Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların bilmesi gereken bir şey olduğunu belirtti.

Görüş birliklerinin kaydedilmesi konusunda Letimbiotis, bunun; müzakere sürecinden bu kadar uzun bir süre uzak kalındıktan sonra gerekli hale geldiğini savundu.

Alithia gazetesi ise “Sohbetler Başlıyor” başlıklı haberinde liderlerin, 24 Şubat’ta yapacakları görüşmeye yer verdi.

Erhürman’ın açıklamaları

Güneydeki gazeteler Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın göreve başlamasının 100’üncü günü nedeniyle dün düzenlediği basın toplantısına ve açıklamalarına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi, “Tufan Erhürman, Kıbrıs Sorunundaki Hedefleri ve Niyetlerini Açıkça Belirtti….Türkiye’nin Kabul edebileceği Çözüm” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi haberi “Erhürman: Konferanslar Öncesinde Hazırlık Şart”, Alithia gazetesi ise “Erhürman Erenköy’ü Bahane Olarak Addediyor” şeklinde verdi.