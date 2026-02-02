Hasan Çakmak’ın kitapları Malta Ulusal Kütüphanesi’nde

Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın Malta ziyareti sırasında gerçekleştirmiş olduğu kültürel temaslar sonrasında, yazmış olduğu kitaplar Malta’nın devlet kütüphanesine dahil edildi.

Malta Şövalyeleri ile ilgili en geniş ve sağlıklı kaynakların arşivlendiği Milli Arşiv görevi gören “Malta Ulusal Kütüphanesi” başkent Valetta’da hizmet veriyor.

Gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından yazar Hasan Çakmak’ın kitapları kütüphanede gerçek ve sanal ortamda görünür kılınacak.

Başkent Valletta’da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve referans kütüphanesi olarak kabul gören kütüphane, Şövalye Louis Guérin Tencin'in koleksiyonlarından Büyük Üstat Emmanuel de Rohan-Polduc tarafından 1776 yılında kuruldu . 1925'ten buyana yasal bir emanet kütüphanesidir.

Yazar Hasan Çakmak’ın kitapları Malta Ulusal Kütüphanesi öncesinde dünyanın en prestijli kütüphanelerinin başında gelen American Kongre Kütüphanesi ve British Library London’da kabul edilmişti.

Yazar Hasan Çakmak Malta/Valetta öncesinde Türkiye’de İstanbul’da düzenlenen Direklerarası Seyirci ödülleri törenine katılmış ve ödüle layık görülmüştü.

Yazar Hasan Çakmak Malta sonrası Türkiye’nin Adana şehrinde yapılacak olan ödül törenine katılacak.

YDÜ Bank’a teşekkür

Yazar Hasan Çakmak Malta’nın başkenti Valetta’ya yaptığı kültür sanat yolculuğu sırasında uçak bileri ile ilgili katkılarından dolayı Yakın Doğu Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Bu tür desteklerin devlet ve hükümet yetkililerine de örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade eden Hasan Çakmak, yapılan katkılar ülkemize yeni ödüller getirmemizin yolunu açacaktır şeklinde konuştu.