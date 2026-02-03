Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 14'ü evlerini ısıtamıyor
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) 2024 yılı verilerine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 14’6’sı evlerini yeterince ısıtamadığını dile getirdi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Eurostat’ın 2024 verilerinde AB ülkeleri arasında ısınma sorunu yaşayan ülkelerin listelendiğini belirtti.
Gazete, AB ülkeleri arasında ısınma sorunu yaşayan ülkelerin başında Yunanistan ve Bulgaristan’ın geldiğini, Kıbrıs’ın güneyinde ise nüfusun yüzde 14,6’sının, evini yeterince ısıtamadığını belirttiğini aktardı.
