Mersin'deki kazada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Serdil Atak hayatını kaybetti

Mersin'de meydana gelen kazada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11-F sınıfı öğrencisi Zehra Serdil Atak yaşamını yitirdi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde D-400 kara yolu Bekirde kavşağında meydana gelen kazada, Melis K.’nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada yayalardan Zehra Serdil Atak, Büşra Güney ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Kübra Güney yaşamını yitirdi. Yaralılar Necla Öztürk, Burkan Acar ve Yunus Bagı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerden Zehra Serdil Atak’ın, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11-F sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi. Okul yönetimi, Atak’ın genç yaşta yaşamını yitirmesinin büyük üzüntü yarattığını belirtti.

Kazayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi de sosyal medyadan kazayla ilgili başsağlığı yayınladı:

“11 F sınıfından çok değerli , başarılı, saygılı, çok sevdigimiz öğrencimiz Zehra Serdil Atak'ı Mersin'de geçirdiği trafik kazasında kaybettik.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Ailesi olarak acımız çok büyüktür.

Öğrencimize tanrıdan rahmet, ailesine, arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.

Zehra seni hiç unutmayacağız.”