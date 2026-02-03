“Üstel’in Anayasa referandumu aşkı seçimden kaçmak için ortaya çıktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda “Hükümet Kendi Evlatlarını Yiyerek Hayatta Kalmaya Çalışıyor” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Grup Başkan vekili Şahali, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, ülke tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde en fazla icraat yapan hükümeti olduğuna dikkat çekti.

“Çıkarılan yasa gücünde kararnamelerin yarısından fazlası Anayasa’ya aykırı. Geriye kalanlarda Anayasa’da tarif edildiği şekilde hakkında işlem yapılmamış yasa gücünde kararnamelerdir” diyen Şahali, “Ne oldu şimdi Anayasa’ya mı aşık oldunuz?” açıklamasında bulundu.

Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in Anayasa referandumu aşkının seçimden kaçmak için ortaya çıktığını belirterek, “Mayıs’ta referandum hevesinizden Yüksek Adliye Kurulu’nun da haberi yoktu” dedi.

CTP’nin, Başbakan’ın parmak şıklatmasıyla harekete geçen bir parti olmadığını söyleyen Şahali, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“CTP ele aldığı her konuya hak ettiği ciddiyeti gösteren bir partidir. Ya anlamıyorsunuz, ya da anlamazmış gibi davranmakta ısrar ediyorsunuz. Ele birliğiyle bir şeyler yapmaktan bahsediyorsunuz. Biz sizin ellerinizin kirli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden seçim diyoruz. Seçimden kaçmak için Anayasa’yı, Yüksek Adliye Kurulu’nu ve Anayasa referandumunu gerekçe olarak göstermeyin. Sizin Anayasa’yı zerrece umursadığınız yok. Bu hükümetin idare edeceği herhangi bir sürece güvenmiyoruz.”