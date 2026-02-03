Lefkoşa’nın güneyinde bir restoranda patlama

Lefkoşa'nın güneyinde bu sabah bir restoranda meydana gelen patlama hasara yol açtı ve bina sakinleri tahliye edildi. Saat 03.00 civarında meydana gelen patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülüyor. Patlama, bina içinde yangına neden oldu ve itfaiye ekipleri tedbir amaçlı olarak restoranın üstündeki daireleri tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis olay yerini kordon altına aldı ve olayın kesin nedenini belirlemek için incelemeler yapılıyor.

Soruşturmalar devam ediyor.