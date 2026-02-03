“Bitiremedikleri Güzelyurt Devlet Hastanesi, CTP iktidarında tamamlanacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ilçe ziyaretleriyle halkla buluşmaya devam ediyor. Güzelyurt İlçe ziyaretleri kapsamında Güzelyurt Sivil Toplum Platformu ile bir araya gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Güzelyurt Bel-Sen lokalinde gerçekleşen organizasyonda CTP Genel Başkanı İncirli, platform üyelerinin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

İncirli, Güzelyurt Hastanesi’nin çoktan bitmesi gerektiğini, bu projeye CTP hükümeti zamanında bitirmek üzere başlanıldığını ifade ederek CTP’nin, 2.Etabı bitirdiğini 3. Etap için de ihaleye çıktığını hatırlattı. “Gelinen noktada açılması planlanan yapının bir hastane değil poliklinik haline geldi. Ek işlerle adına hastane dedikleri yapıyı hala bitiremediler” diyen İncirli, hastanenin açılış tarihinin seçim vaadiyle verildiğini belirtti ve hükümetin, yalanlarla, yolsuzluklara halkın onuruyla oynadığını sözlerine ekledi. CTP iktidarında bitirmek üzere başladıkları Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin bitireceklerinin sözünü veren Sıla Usar İncirli, esnafın sorunlarına da işaret etti. İncirli, küçük ve orta ölçekli işetmeleri koruyacak bir model izleyeceklerini ifade ederek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini de vurguladı.

“CTP, vergi adaletsizliği ve kayıt dışılıkla mücadeleyi önceleyecek”

Ülkedeki vergi adaletsizliğinin ve kayıt dışılığın büyük bir sorun olduğunu belirten İncirli, “CTP olarak sorumluluğun farkındayız. Bu konuları sizlerle bir araya gelerek tartışıyoruz ve hazırlıklarımızı buna yönelik yapıyoruz. Bütçeleriyle bütün projelerimizi somut bir şekilde ortaya koymak için hazırlanıyoruz” dedi. Özellikle vergi adaletsizliğinin CTP iktidarında olmayacağının da altını çizen İncirli, CTP’nin emeğin partisi olduğunu ve üretime dayalı adil paylaşım ilkesini temel alan bir model izleyeceklerini vurguladı.

“Güzelyurt’ta hastahane yapımı, sağlık ocağına dönüştürüldü”

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu ise bölgedeki en ciddi sorunların sağlık sistemi olduğunu belirtti. Özellikle Güzelyurt Hastanesi’nin halen daha tamamlanmamış olduğuna dikkat çekerek ve hükümetin hastane vaadi verdiğini sonrasında ise sağlık merkezi demelerine tepki gösterdi. Bölge esnafının yaşadığı zorluklar da dile getiren platform üyeleri gençlerin de işsizlikle mücadele ettiğini söyledi. Platform üyeleri toplumdaki umutsuzluğa dikkat çekerek bu umutsuzluğun artık umuda çevrilmesi gerektiğini vurguladı ve değişim isteği taleplerini dile getirdi.

Organizasyonda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti.