“Ne hükümeti düşürecek ne de ortaklarımızı erken seçime zorlayacak gücümüz var”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Balanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden erken seçim ve Anayasa referandumu ili ilgili konuştu.

Bakan Arıklı, YDP olarak 2026 bütçesinin yeni Meclis tarafından yapılması gerektiğini Aralık ayı sonundan itibaren dile getirdiklerini söyledi. İki milletvekiline sahip bir parti olduklarını belirten Arıklı, ne hükümeti düşürecek ne de ortaklarını erken seçime zorlayacak güçleri bulunduğunu ifade etti.

Hükümet ortaklarının erken seçimi gereksiz gördüğünü, tamamlanması gereken işler ve projeler bulunduğunu kaydeden Arıklı, bu tavra saygı duyduklarını söyledi. Ana muhalefetin erken seçim talebini anlayışla karşıladıklarını dile getiren Arıklı, geçmişte CTP hükümeti döneminde de muhalefetin benzer çağrılar yaptığını anımsattı. Bunun siyasetin doğal bir parçası olduğunu belirten Arıklı, muhalefetin erken seçim istemesinin, hükümetin ise neden seçime gidilmemesi gerektiğini anlatmasının normal olduğunu söyledi.

Mayıs ayında yapılması planlanan referanduma da değinen Arıklı, yargı reformunun kaçınılmaz olduğunu belirterek, geçmişte iki kez denenen referandumların başarısız olduğunu hatırlattı. Aynı hataların tekrar edilmemesi için titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, muhalefetin de aynı hassasiyeti göstermesini istedi.

Yargıdaki sorunların ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Arıklı, yapılacak reformun yalnızca hükümetin değil; hükümet, muhalefet ve parlamento dışındaki siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Arıklı, yargı reformunun geniş bir uzlaşıyla halka götürülmesi ve halkın desteğinin alınması gerektiğini söyledi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, yargı reformunun referanduma taşınması sürecinin dün itibarıyla Başbakan tarafından siyasallaştırıldığını savundu. Bu koşullarda ana muhalefete çağrı yapılmasını eleştiren Toros, çağrının Başbakanın tek taraflı adımından önce yapılması gerektiğini söyledi.

Toros’un sorusuna yanıt veren Erhan Arıklı, konunun siyasi polemik haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, iktidar, muhalefet ve Meclis dışındaki siyasi partilerin birlikte hareket etmesi, sürecin mümkün olduğunca siyasetten arındırılarak halka götürülmesi ve halkın desteğinin alınması gerektiğini yineledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, yerinden söz alarak, yargı reformuna ilişkin Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını eleştirerek, sürecin kime danışılarak yürütüldüğünü sordu.