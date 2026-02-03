“Ülkede her yandan yolsuzluk kokuları geliyor”

Cumhuriyetçi Türk Başkanı (CTP) Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu’ndan ‘Son Siyasi Gelişmeler’ konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Grup Başkan Vekili Akansoy, CTP olarak, 26 Nisan 2026’da erken seçime gidilebilmesi için sunmuş olduğukları karar önerisinin yeterince tartışılmadan ve değerlendirilmeden reaksiyonel tepkilerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

“Ana muhalefetin ortaya koyduğu siyasetin ciddiyetle alınmasını istirham ederim” diyen Akansoy, hükümet ile muhalefet arasındaki ciddiyetin çok yüksek olması gerektiğini söyledi.

Akansoy, hükümet ortaklarının erken seçimle ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açıklamalarına işaret eden Akonsoy, şu ifadeleri kullandı:

“YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 21 Ekim 2025 tarihinde verdiği demeçte Ocak veya Şubat’ta erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı. Arıklı, 22 Ekim’de ise erken seçimin en geç 2026 Mart’ta yapılması gerektiğini söyledi. Yine Arıklı, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada ise, Mart ayına kadar erken seçim olmaması durumunda YDP’nin bu hükümette durmayacağını kaydetti. 26 Ekim’de de erken seçimde ısrarcı olduklarını belirtti. Arıklı, 1 ay önce ise erken seçimin Mayıs’ta olması gerektiğini, halkla yüzleşeceklerini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu da 16 Eylül 2025 tarihinde, erken seçimin bütçenin geçmesinin ardından yapılması gerektiğini söylemişti. Buradaki yaklaşım, hükümetin kendi içinde bütünlüğünü yitirdiği, halkın beklentilerini karşılayan icraatlardan koptuğu ve dolayısıyla demokratik düzenin yeniden tesis edilebilmesi için seçime gidilmesi gerektiğin yönündedir.”

Erken seçimle ilgili karar önerisinde, toplumun ihtiyaçlarını, kamu yararını, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve ekonomik refahı öne çıkardıklarına vurgu yapan Akansoy, “Var olan durumun sürdürülemez olduğu ve hükümetin halka hizmet edemez hale geldiği ortadadır” dedi.

Akansoy, ülkenin erken seçim ihtiyacının Meclis’in konusu olduğunu kaydederek; “Şu anda ülkemizde yaşanan en büyük kurumların ve Meclis’in yıpranmasıdır. Var olan durum sürdürülebilir değil. Ülkemiz ne yazık ki yolsuzluk bataklığına batmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Ülkede her yandan yolsuzluk kokuları geldiğini söyleyen Akansoy, “Her gün bir manşet yolsuzlukla ve usulsüzlükle ilgilidir. Bunun hükümet edenleri rahatsız etmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının böyle bir yaşamı hak etmediğini çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Akansoy, var olan durumun bir an önce olası bir seçimle değişmesi ve yeni bir sayfa açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.