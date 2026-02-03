Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Kıbrıslı Rumlar kredi kartı kullanımında Avrupa’da ikinci
Kıbrıslı Rumlar kredi kartı kullanımında Avrupa’da ikinci

Kıbrıslı Rumlar kredi kartı kullanımında Avrupa’da ikinci

Kıbrıs Cumhuriyeti, kredi kartı kullanımı sıklığı konusunda Euro bölgesi ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

A+A-

Kıbrıs Cumhuriyeti, kredi kartı kullanımı sıklığı konusunda Euro bölgesi ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak, Kıbrıs'ın dijital işlemlere yöneldiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs’a ait ödeme kartlarının, işlem hacmi açısından yüzde 75’lik  oranla en popüler ödeme yöntemi olduğunu, bunun da Kıbrıs’ı kart kullanımı konusunda Euro bölgesi ülkeleri arasında, Portekiz’in ardından, ikinci sıraya yerleştirdiğini belirtti.

Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler :