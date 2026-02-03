Savaşan Talat’ın üstüne yürüdü; sözlü tartışma kavgaya döndü
Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik çıktı... UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Ongun Talat'ın üstüne yürüdü, sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kürsüde yaptığı konuşma sırasında tansiyon yükseldi.
Arıklı’nın erken seçimle ilgili değerlendirmelerini sürdürdüğü esnada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma, Talat’ın Savaşan’a yönelik olarak “gündem olmaya çalışma” ifadelerini kullanması üzerine alevlendi. Karşılıklı sözlü atışmaların kısa sürede sertleşmesiyle birlikte, iki milletvekili birbirlerine “terbiyesiz” şeklinde hitap etti.
Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Ahmet Savaşan’ın Ongun Talat’ın üzerine yürüdü; bunun üzerine Genel Kurul salonunda itiş-kakış yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine diğer milletvekilleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
Olayların devam etmesi üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Genel Kurul’daki oturuma ara verildiğini açıkladı.