“28 milyon Euro’luk projeyi 2027’de tamamlama hedefindeyiz”

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos Lefkoşa Surlariçi’ni (güney) yeniden canlandırmak için “Yeşil Hat Bölgesini Yeniden Canlandırma/Yeniden Yaşatma Programı”ndan 28 milyon euro finansman ile 19 Aralık 2025’53 başlayan yeni ve daha önce yürütülen çalışmaları Fileleftheros’a anlattı.

Gazeteye göre Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Faneromeni’ye taşınması konusuna değinirken, mevcut anlaşmazlığın giderilmesi için kamuoyundan uzak görüşmeler yapıldığını söyleyen Pruncos, Ariadni Sokak’taki eski çok katlı otoparkın tamamen yenilenmesi ile Konstantinos Paliologos caddesini iyileştirme çabalarının ilerlemekte olduğunu söyledi.

Pruncos, Yunan Kapadostriako Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir yıl önce bölgeye yerleşmesinin artılarının görülmeye başladığını kaydetti. Şu anda bölgede ikinci yurt binası inşa edilmekte olduğunu, Başpiskoposluk yurtları ve eski binaların restorasyonuyla 250 civarında özel yurt daha olacağını ve yurtların 2027 itibarıyla kullanılmaya başlanacağını anlattı.

Surlariçi Bölgesi’nin yeniden canlandırılması çerçevesinde eski katlı otopark dışında, akademik maksatla kullanılacak kilise (Faneromeni) başta olmak üzere bir miktar binanın yenilenmesi çalışmaları yürütüldüğünü belirten Pruncos eski belediye binasının çevresi, “Ohi Halk Pazarı, Ay Andoniu’daki halk pazarı, Burç’taki Olimpiyat sahasında iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Pruncos Ay Kasiano (okullar bölgesi) parkının iyileştirilmesi çalışmalarının yakında tamamlanacağını, 2018 tarihli genç çiftleri için bölgeyi çekici hale getirme maksatlı strateji çerçevesinde Surlariçi yakındaki ve içindeki okullarda yatırımlar yapıldığını belirtti.

Haralambos Pruncos halihazırda Trikupi bölgesinden Mağusa Kapısı’na kadar olan bölümün aslına uygun olarak restore edildiğini ve yeniden canlandığını, aynı şeyin Trikupi’nden Mağusa Kapısı’na kadarki bölümde de olmasını istediklerini söyledi.