Zanlı: “Kan vermekten korktum, arkadaşımdan rica ettim”

Oturma izni için kan vermesi gereken şahıs, kan vermekten korktuğu için arkadaşından, kendisi adına vermesini istedi, hastane görevlisi durumu fark edince her ikisi de tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Yücel Güneş, oturma iznine başvurabilmek için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kan vermesi gereken 38 yaşındaki S.A.’nin “kan vermekten korktuğu” gerekçesiyle, 26 yaşındaki arkadaşı G.K.’den kendisi yerine kan vermesini istediğini aktardı.

Polis, G.K. isimli zanlının, arkadaşı S.A. adına olan kimlik kartını ibraz ederek sahte kayıt oluşturduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, S.A.’ya ait barkod bulunan 3 adet kan alma tüpüne emare olarak el konulduğunu söyledi.

S.A.’nın ifadesi: “Kan vermekten korktum”

Polis, aynı gün zanlıların gönüllü ifade verdiğini, zanlı S.A.’nın; “oturma izni almak için kan vermesi gerektiğini ancak kan vermekten korktuğunu ve kan verirse sağlık sorunları yaşayacağını bu sebeple arkadaşından kendisi adına kan vermesini istediğini, arkadaşının kabul ettiğini, arkadaşının ise kendisie ait kimliği hastane görevlisine verdiğinde durumun anlaşıldığını ve polise haber verildiğini” söylediğini aktardı.

Polis, diğer zanlı G.K.’nin ise ifadesinde bu durumu teyit ettiğini anlattı.

Biri tutuklu, diğer tutuksuz yargılanacak

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki zanlı S.A.’nın tutuklu, çalışma izinli olan zanlı G.K.’nin ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Çeliker, zanlı 2’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.