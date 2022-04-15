“Zanlı hakkında 3 yeni şikayet var”

Lefkoşa’da ‘cinsel saldırı” suçlamasıyla A.B hakkında başlayan soruşturma genişledi.

Polis, zanlı hakkında 3 yeni şikayet olduğunu açıkladı, meselenin infial yarattığını belirtti.

Zanlı aleyhinde 5 gün tutukluluk alındı.

Gencer, bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı A.B’nin “cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Zanlının Yakın Doğu Üniversitesi’ne ait otobüs içerisinde seyahat eden L.T isimli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen polis, olayın bilgilerine 13 Nisan’da geldiğini, zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığını ve polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

“3 yeni şikayet var”

Polis, meseleyle ilgili üç yeni şikayet daha olduğunu ve 1 kişiden tanık ifadesi alındığını belirtti. Polis, meselenin infial yarattığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu söyledi.

Polis, geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.