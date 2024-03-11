“Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğine dikkat çekerek, yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iş yeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek kısa devreleri önlemek, elektrik tesisatına fazla yüklenmemek ve yangına sebep olmamak için fazla elektrik akımı tüketen cihazların (ütü/fön/tost makinesi, mikrodalga vb.) aynı anda ve çoklu prizlerde çalıştırılmaması gerektiği kaydedildi.

Katlanarak, zamanla zarar görmüş uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınılması istenen açıklamada, arıza durumunda elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması gerektiği ifade edildi.

Elektrik panolarının bulunduğu yerlerde, azami 6 kg. kapasiteli kuru kimyevi toz içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada, bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin, yangının büyümesinde ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacağı kaydedildi.

Şömine veya odun sobalarını yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarından çıkan kömürlerin, çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökülmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması halinde, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği vurgulandı.

Araçların içerisinde, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyeceği kaydedilen açıklamada, “İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır” denildi.

Açıklamada, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis Hattı'na ulaşmaları istendi.