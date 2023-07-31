İtfaiye Müdürlüğü, 31 Ekim’e kadar her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmalarını istedi.

İtfaiye Müdürlüğü bir kez daha “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığıyla vatandaşları uyardı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;

“1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran iş aletleri ile çalışma yapılacağı zaman, çevredeki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir. Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması olası bir yangının sirayet etmesini önleyecektir. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler, güneş altında kaldığı zaman mercek görevi görüp yangına sebep olduğundan, çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alanlar ve arazilere cam ve pet şişeler atılmamalıdır. Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine, ormanlık alanlar ve arazilere veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız. Faal durumdaki fritöz veya tencere içerisinde unutulan yağ alev alırsa, ilk olarak fritöze giden elektrik fişini kapatın ve yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz. Yangın söndürme cihazınız yok ise, bir bezi ıslatıp sıktıktan sonra bez ile fritözün üzerini örtün ve soğumasını bekleyiniz. Hava ile temas kesildiği için yangın sönecektir. Su ile müdahale etmeyin, su yangının büyümesine sebep olmaktadır. Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir. Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir. İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır. Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.