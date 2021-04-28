YYK’dan Nur Nadir’e ceza yağdı

Yasal prosedüre göre Kıbrıs TV’nin 4 cezayı yarından itibaren yazılı olarak ekranlarında 4 ayrı günde yayınlaması gerekecek. İlgili televizyonun 4 kez “özür metni” yerine geçecek olan bu yayınları yapmadığı takdirde aldığı 4 uyarı cezası 2000’er TL’lik 4 ayrı para cezasına dönüşecek.

YYK açıklamasında Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda yasanın 5 (3) ilkesinin 4 kez, 5 (10) ilkesinin 3 kez, 5(15) ilkesinin 3 kez ve 5 (16) ilkesinin 4 kez ihlal edildiğinin saptandığını duyurdu.

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), çoğunlukla Nur Nadir’in hazırlayıp sunduğu ve Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda “genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” ilkesi dahil yasanın ihlal edildiğini ve bu nedenle ilgili kanala 4 uyarı cezası verildiğini açıkladı.

YYK açıklamasında Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda yasanın 5 (3) ilkesinin 4 kez, 5 (10) ilkesinin 3 kez, 5(15) ilkesinin 3 kez ve 5 (16) ilkesinin 4 kez ihlal edildiğinin saptandığını duyurdu.

Kıbrıs TV’nin cezaya neden olan yayınlarında genel ahlak ve toplum huzurunu koruma kuralının da ihlal edildiğini vurgulayan YYK yayınlarda kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uyma kuralının da ihlal edildiğini açıkladı.

Bunlara ek olarak Kıbrıs TV’nin “aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek” ve “kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak” ilkelerini de ihlal ettiği ilan edildi.

Yasal prosedüre göre Kıbrıs TV’nin 4 cezayı yarından itibaren yazılı olarak ekranlarında 4 ayrı günde yayınlaması gerekecek. İlgili televizyonun 4 kez “özür metni” yerine geçecek olan bu yayınları yapmadığı takdirde aldığı 4 uyarı cezası 2000’er TL’lik 4 ayrı para cezasına dönüşecek.

HANGİ KURALLARI İHLAL ETTİ?

“Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak.”

“Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak”

“Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek.”

“Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak.”

YYK tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Basın Bildirisi 28.04.2021

Pandemi süresincinin başladığı ilk günden bu yana Yayın Yüksek Kurulu (YYK), pandemi koşullarına uygun şekilde faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürmüştür. Buna göre Kurulumuz, 2021 yılının ilk dört ayında Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı yasa gereği olarak kendi içerisinde yaptığı seçimle belirlemiş ve 11'inci dönem Başkanlığı’na Av. Feyzi Hansel’i, Başkan Yardımcılığı’na ise Mert Özdağ’ı seçmiştir. Aynı dönem içerisinde Kurulumuz tarafından hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından pandemiden ekonomik anlamda olumsuz olarak etkilenen yayın kuruluşlarına yönelik, Yıllık Yayın İzni Ücreti ve Lisans Ücreti ödemelerinde iyileştirme ve Reklam Payı ödemelerinden bir yıllık süre için muafiyet sağlanmıştır. Aynı dönemde Kurulumuz, Show TV’nin Yeniden İletim Yayın İzni ile Radyo Plus’ın Lisans ve Yıllık Yayın İzni’nin iptaline karar vermiştir. Bu süreçte, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne Bölgesel Radyo Yayın İzni verilmesine karar verilmiştir. Kurulumuz ayrıca, TRT’nin sayısal yayıncılık (DVB-T) yapma talebini değerlendirerek, Lisans ve Yayın İzni verilmesine karar vermiştir. Yılın ilk dört ayında, radyo ve televizyon yayınlarının takibine de kesintisiz devam edilmiş, bu sürede toplam 979 program izlenmiştir. YYK, raporlanan 7 içerikten 4’üne de, yaptırım uygulama kararı vermiştir.

Bu yaptırımlar ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kurulumuz, online olarak gerçekleştirdiği rapor toplantısında, yayın ilkelerini ihlal ettiği tespit edilen Kıbrıs TV’ye 4 ayrı uyarı cezası vermiştir. Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (3) ilkesinin 4 kez, 5 (10) ilkesinin 3 kez, 5(15) ilkesinin 3 kez ve 5 (16) ilkesinin 4 kez ihlal edildiği saptanmıştır. İhlal edilen yayın ilkeleri ise şöyledir: 5(3): Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak. 5(10): Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak. 5(15): Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek. 5(16): Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak. YYK faaliyet ve kararlarını kamuoyu ile paylaşırız.

YYK Basın Bürosu