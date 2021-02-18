Yunanistan'a göre 5'li Zirve Nisan'da

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, Kıbrıs sorunundaki gayri resmi konferansın Nisan 2021’nin ilk yarısında yapılacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında açıklamada bulunan Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin gayri resmi konferansının yapılacağı konusunda tarihler önermediğini ifade ederek, ancak konferansın büyük ihtimale 25 Mart tarihinde yapılacak olan Avrupa Zirvesinden sonra ve Nisan 2021’in ilk yarısında yer alacağını belirti.