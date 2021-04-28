Yunanistan, Türk tarafının tavrından rahatsız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonundan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Guterres ile görüşmesi sırasında Dendias, Yunanistan’ın bilinen çerçeve içinde Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını arzuladığını belirterek ülkesinin bu hedefin başarılı olması için her türlü çabayı göstereceğinin altını çizdi.



CNA'da yer alan habere göre diplomatik kaynaklar, Nikos Dendias'ın, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu nedeniyle bu hedefin başarılı olup olmayacağını sorguladı ve Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi çerçevesine bağlı olduğu güvencesini verdi.



Aynı zamanda, bulunacak her türlü çözümde Kıbrıs’ın bir AB üyesi devleti olması özelliğinin dikkate alınması ve Birlik içinde normal işleyişinin ve özellikle de egemenlik ve karar alma sürecinin güvence altına alınmasının gerektiğini vurguladı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı, Britanyalı meslektaşı ile görüşmesi sırasında, Britanya Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamalar temelinde, Britanya’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı iki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyona yaklaşımının olumlu olarak görüldüğünü ve uluslararası toplumun çoğunluğunun Kıbrıs sorununa bu tür bir çözümü desteklediğini açıkladı.