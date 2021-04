Raab ile Dendias görüştü

Cenevre'deki 5+1 gayri resmi Kıbrıs toplantısı devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominique Raab twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Raab, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti..

Raab yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi yönünde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda anlaştık.” İfadesini kullandı.

Raab'ın açıklaması şöyle:

Welcome discussion with @NikosDendias in the margins of the UN+5 talks in Geneva today. We agreed to continue to work together towards the resumption of the #CyprusSettlement negotiations