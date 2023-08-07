Yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle ev arkadaşını darp etti

Girne’de dün yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle ev arkadaşını darp eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir apartman dairesinde kalan C.C.J.(K-24), yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle ev arkadaşı D.A.E.’nin (K-34) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti. Ardından D.A.E.’ye ait dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu kasten yere atıp, hasara uğrattı.

C.C.J. tutuklandı, yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Girne’de otobüsün dikiz aynasına kasten yumruk vuran kişi tutuklandı

Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde A.K. (E-32), Piabella otobüs durağı bölgesinde yolcu aldığı gerekçesiyle, F.K.(E-26) yönetimindeki otobüsün sağ dikiz aynasına kasten yumruk vurarak, hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Dörtyol’da bir evde çıkan yangın zarara neden oldu

Dörtyol’da bugün saat 04.00 sıralarında, Pınar Sokak üzerinde bulunan bir evin mutfak odasında, faal durumda olan ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü, itfaiye ekipleri tarafından ise soğutma yapıldı.

Yangın sonucu söz konusu ocak, 2 metre uzunluğunda mutfak dolabı, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, vantilatör ve 2 adet store perde tamamen yandı. Çıkan dumandan dolayı ise mutfak odasının duvarları islenerek, zarar gördü.