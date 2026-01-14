Yüksek Mahkeme binası inşaatında "iş kazası"

Ortaköy'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi arkasında yapımı devam eden Yüksek Mahkeme binasında bu sabah meydana gelen "iş kazasında" iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Yüksek Mahkeme Binası inşaat alanında çalışan 38 yaşındaki Haq Nawaz ve 30 yaşındaki Muhammed İmran, beton ağırlıklı bahçe demirlerini yerleştirmek için zeminde düzeltme yaptıkları esnada korkuluğun dengesinin bozulup üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandılar.

Olayda yaralanan her iki şahıs da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavileri sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.