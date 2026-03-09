Trump: Savaş büyük oranda bitti

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10. gününde. İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Gaziantep'e düştüğü açıklandı. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Onun lider olmasından memnun değilim. Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar" dedi. ABD Başkanı, İran savaşının büyük oranda bittiğini de söyledi.

TRUMP: İRAN SAVAŞI BÜYÜK ORANDA BİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalına yaptığı açıklamada İran savaşının büyük oranda bittiğini söyledi. Trump, "4-5 haftalık zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz" dedi. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi.