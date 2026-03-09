Erdoğan: "KKTC'nin savunmasını güçlendirdik"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışmaların uzaması ve yayılması dahil tüm senaryoların çok boyutlu şekilde analiz edildiğini belirten Erdoğan, hükümetin 28 Şubat’tan bu yana tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin temel hedefinin ülkeyi bölgedeki çatışma ortamından uzak tutmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, 86 milyon vatandaşın huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Erdoğan, kriz sürecinde diplomatik temasların sürdüğünü ve Türkiye’nin barış ve istikrardan yana bir politika izlediğini dile getirdi.

Diplomasi trafiği sürüyor

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’de yaşanan çatışmalarda olduğu gibi İran krizinde de barış için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda şimdiye kadar 16 liderle görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, Dışişleri Bakanı’nın da 50’den fazla telefon görüşmesi yaptığını, ilgili tüm kurumların muhataplarıyla temas halinde olduğunu aktardı.

Erdoğan ayrıca krizin ekonomik etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımların atıldığını belirterek, Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Enerji ve gıda arzı konusunda da herhangi bir risk öngörülmediğini dile getiren Erdoğan, petrol üretimi, enerji depolama kapasitesi ve gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu ifade etti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Savunma ve güvenlik alanında da gerekli tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin hava sahasının 7 gün 24 saat izlenmeye devam ettiğini söyledi. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin hudut güvenliğini yaklaşık 60 bin personelle sağladığını aktaran Erdoğan, Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Bu gelişmenin İran makamlarına iletildiğini belirten Erdoğan, “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Yanlışta ısrar edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 adet F-16 savaş uçağının konuşlandırıldığını, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde devreye alınacak planların hazır tutulduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin savunmasının güçlendirilmesi kapsamında bazı askeri unsurların bölgeye konuşlandırıldığını da açıkladı.