“Yüksek gerilim hatlarındaki çamurlaşma”

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sabah 06.30'dan itibaren başlayan genel elektrik kesintileri hala daha sürüyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, son termik santralin de devreye alınması için çalışma yapıldığını belirtti; “Birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandı. 1 buçuk saat içinde tüm bölgelere verilmiş olacak.” dedi.

Elektrik kesintilerine neden yüksek gerilim hatlarındaki arızaya da değinen Uzun, “Tüm santrallerin devreye girmesinin ardından sistemi kontrol edeceğiz. Ardından kesintinin sebebi netleşmiş olacak. Fakat aşırı tozlanmanın üstüne çiğ de eklenince yüksek gerilim hatlarında çamurlaşma meydana geldi. Kesintinin bu yüzden kaynaklandığını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, kesintilerle ilgili YENİDÜZEN’e bazı değerlendirmelerde bulundu.

El-Sen Başkanı Tuğcu, santrallerin devreye alındığını, tüm bölgelere tahmini olarak 1 buçuk saate elektrik verileceğini kaydetti.

Yüksek gerilim hatlarının geçtiğimiz Eylül ayından itibaren gözle görülür şekilde kontrol edilip yıkanması gerektiğine işaret eden Tuğcu, “Gerekli bakımlar yapılmadığı için arızlar meydana geldi. Sendika olarak bu konuda defalarca uyarmıştık.” diye konuştu.