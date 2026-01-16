Yüklü miktarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen “Kangal Operasyonu” kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve reçeteye tabi hap ele geçirilirken, tutuklanan dört zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen toplam 465 adet hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet hap emare olarak alındı.

Mahkemede olguları, polis memuru Tutku Kızıltaç aktardı.

Barikatta pusu kuruldu

Polis, 15 Ocak 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından zanlı J.S.’nin Lokmacı Barikatı’ndan kuzeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi alındığını belirtti. Aynı gün sınır kapısında pusu görevi başlatıldığını ifade eden polis, zanlının saat 17.50 sıralarında kapıdan giriş yaptığı sırada tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının elinde bulunan naylon poşet içerisinde 1 kilo 500 gram hintkeneviri, 440 adet tam ve 25 adet yarım mavi renkli, uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 20 gram mavi renkli toz madde ile 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hap bulunduğunu, maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucunun teslim edileceği kişiler tespit edildi

Polis, J.S.’nin ifadesinde, uyuşturucu maddeleri güneyde Rami isimli bir şahıstan aldığını ve kuzeye geçirdikten sonra, Lefkoşa’da kendisini kurt köpeğiyle bekleyen iki kişiye teslim edeceğini söylediğini aktardı.

Zanlının verdiği bilgi doğrultusunda Lefkoşa’da yapılan çalışmalar sonucunda, kurt köpeğiyle bekledikleri tespit edilen zanlılar Q.E.M.A. ve M.R.’nin belirlendiğini ifade eden polis, söz konusu şahısların birlikte yaşadıkları F.M.F.M.’nin ikametgahına gidilerek arama yapıldığını açıkladı.

Ev aramasında ek madde bulundu

Polis, yapılan aramada F.M.F.M.’nin yatak odasında yaklaşık 400 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini söyledi. Zanlının ifadesinde, söz konusu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini aktardı.

Daha önce de aynı miktarda uyuşturucu getirdiği iddiası

Polis, J.S. ile birlikte diğer üç zanlının da tutuklandığını belirterek, J.S.’nin ifadesinde 10 Ocak 2026 tarihinde de benzer miktarlarda uyuşturucu maddeyi kuzeye ithal ettiğini ve bu maddeleri F.M.F.M. ile Q.E.M.A.’ye teslim ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.