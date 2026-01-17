Yüklü miktarda para ve ziynet eşya çalındı

Gönyeli’de meydana gelen ev açma ve sirkat suçu kapsamında tutuklanan A.H., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, olguları aktardı. Özgenler, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 08.50 ile 15.30 arasında, Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta N.G.’ye ait ikametgâhın doğu cephesinde bulunan yatak odasının açık olan alüminyum penceresinden içeri girildiğini söyledi.

Polis, ikametgâhın yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisindeki çelik kasanın ve kasada muhafaza edilen toplam 25 bin 040 Amerikan doları, 18 bin 300 İngiliz sterlini, 20 bin TL ve 350 Euro nakit paranın sirkat edildiğini belirtti. Ayrıca; üzerinde üç pırlanta taşı bulunan bir altın yüzük, üzerinde beş taş bulunan bir altın yüzük, üzerinde küçük taşlar bulunan bir altın yüzük, beyaz ve sarı altından taşlı bir erkek yüzüğü, ortasında taşlı kar sembolü bulunan bir altın künye, üzerinde “Almira” yazan bir altın künye, dikdörtgen şekilli beyaz ve sarı altından bir künye, örgü şeklinde sarı ve beyaz altından bir künye, üzerinde mavi zümrüt bulunan bir altın küpe, üzerinde beyaz inci bulunan bir altın küpe, üzerinde üç taş pırlanta bulunan bir altın küpe, tek taşlı bir altın küpe ile Fatma Ana Eli sembolü bulunan bir altın kolyenin de sirkat edildiğini ve zanlının aynı pencereden çıkış yaptığını ifade etti.

Özgenler, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin incelendiğini ve zanlı A.H.’ye ait olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlının 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklandığını ifade eden polis, Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada 18 bin TL ve 500 Amerikan doları nakit para bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Özgenler, incelenen kamera görüntüleri sonucunda zanlının bir suç ortağının daha olduğunun tespit edildiğini ve söz konusu şahsın arandığını da mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu belirten polis, zanlının tutukluluk süresinin üç gün uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.