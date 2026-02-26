Yolsuzluk, soruşturma ve seçim baskısı altında Türkiye yolu

Siyasi geleceği tartışılan Ünal Üstel, yolsuzluk iddialarının gölgesinde Ankara'da destek aradı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile muhalefetin erken seçim baskısının hedefindeki Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan açıklama bile yapmadı.

Kamuoyunda güven krizi yaratan yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, görüşmede erken seçim konusunun da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Tüm bu yaşananlar, Üstel’in Ankara’da kişisel siyasi geleceği için destek arayışı olarak yorumlandı. Ancak siyasi kulisler görüşmede, “Üstel’in Erdoğan’dan umduğunu bulamadığını” öne sürdü.

Üstel’in siyasi hedefinin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının odağına gelmeden, hızlı bir genel seçimle dokunulmazlık zırhını yeniden kazanmak olduğu öğrenildi.

Görüşmede ‘Fidan’ detayı: Yolsuzluklar masada mı?

Görüşmeye; TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Kıbrıs’ın kuzeyindeki rüşvet ve yolsuzluk skandallarını yakından takip eden MİT’in eski başkanı, mevcut TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bulunması dikkat çekti.

Bir garip görüşme süreci

Pazartesi günkü UBP Meclis Grubu toplantısında “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Çarşamba gün Ankara’ya gideceğini” açıkladı.

Üstel, Çarşamba gün Ankara yerine İstanbul’a gitti. Başbakanlık tarafından kamuoyundan gizlenen ‘ziyarette’ Üstel, “Erdoğan tarafından kabul edilebilmek adına aracılarla görüştü.”

Çarşamba gecesi, devletin resmi haber kurumu BRTK, iki cümlelik bir haberle Üstel’in, Perşembe gün TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile görüşeceğini duyurdu.