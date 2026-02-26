Şahali: “Bu artık iddia değil, yönetim ahlakı meselesidir”

CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkut Şahali, kamuoyuna yansıyan rüşvet iddiaları ve Başbakan Ünal Üstel’e yönelik tartışmalarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şahali, yaşananların münferit bir iddia değil, “yönetim ahlakı” sorunu olduğunu savundu.

Şahali, rüşvet iddialarının yeni olmadığını belirterek, “Yeni olan, bu çürümüşlüğün artık saklanamaz hale gelmesidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel’in söz konusu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirmesine ve Türkiye ziyareti sırasında gündeme gelmesini “manidar” bulduğunu söylemesine de değinen Şahali, Üstel’in kritik dönemlerde aniden Ankara’ya gittiğini öne sürdü.

Şahali, Üstel’in yakın çevresi hakkında rüşvet, yolsuzluk ve suistimal iddialarıyla soruşturmalar ve davalar bulunduğunu, ayrıca “geçersiz diploma skandalı”, ihalesiz uygulamalar ve kayırmacılık iddialarının da kamuoyuna yansıdığını savundu.

CTP’li vekil, “Mesele bu iddiaları inandırıcı bulup bulmamak değil, bildiklerimizin buz dağının yalnızca görünen kısmı olma ihtimalidir” dedi.

Ortada tekil değil, “kurumsal bir bozulma” olduğunu ileri süren Şahali, mevcut düzeni “kötülüğün koalisyonu” olarak nitelendirdi. Şahali, yönetimde liyakat yerine sadakatin esas alındığını iddia etti.

Şahali, çözümün seçim olduğunu belirterek, “Temizlik şarttır ve temizlik sandıkla başlar. Ünal Üstel ve arkadaşlarının görevde kaldığı her yeni gün, toplumsal kayıpları büyütmekte ve iddiaların delillerinin karartılması riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Şahali, “Sandık geciktikçe bedel büyüyor” dedi.