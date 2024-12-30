Güzelyurt - Lefke çift şeritli yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.30 sıralarında Güzelyurt - Lefke çift şeritli yolunun Aydınköy mevkiinde meydana geldi.19 yaşındaki Furkan Yıldız yönetimindeki YR 788 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak köprü betonuna ardından da çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Furkan yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Onur İsmetoğluları yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.